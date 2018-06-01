ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков Донбасса

ФИФА запретила российской певице Юлии Чечериной выступать на ЧМ-2018 из-за того, что она своим творчеством поддерживает боевиков Донбасса. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке"

"Слава Богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками", - лицемерно обвинила она Украину в том, что происходит на Донбассе.

"Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке", - добавила она. О каком протесте идет речь в ее песнях о Донбассе, полностью поддерживающих официальную позицию Кремля, она не уточнила.

В письме от организаторов ЧМ-2018 говорится, что Юлия Чичерина, как исполнительница ассоциируется с военной тематикой, которая, наравне с политикой и религией, запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА.