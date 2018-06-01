Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией.

Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

"Это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - сказал Аваков. По его словам, эта операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный. При этом Аваков отметил, что процесс деоккупации Донбасса потребует принятия закона "Об амнистии".

"На мой взгляд, необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал. Также никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал в грабежах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подчеркнул Аваков.