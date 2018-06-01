» » Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией.

Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РБК-Украина. 

"Это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - сказал Аваков.  По его словам, эта операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный. При этом Аваков отметил, что процесс деоккупации Донбасса потребует принятия закона "Об амнистии".

"На мой взгляд, необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал. Также никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал в грабежах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подчеркнул Аваков.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:30

Аваков: минские договоренности в нынешнем формате не могут быть ратифицированы парламентом Украины

Сегодня, 13:39

Поселок Голубовское попал под обстрел. Есть раненные

Сегодня, 12:57

ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков Донбасса

Сегодня, 12:30

Аваков предложил амнистировать большинство жителей Донбасса

Сегодня, 11:51

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией

Сегодня, 10:13

Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Сегодня, 10:08

На КПВВ «Станица Луганская» изъята партия мужской одежды почти на 34 тыс. грн

Сегодня, 09:04

На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных

Вчера, 19:45

Боевики на Донбассе в течение дня 7 раз нарушали режим прекращения огня

Вчера, 18:35

На Донбассе задержали разведчика "ДНР"

Вчера, 16:58

Журналисты зафиксировали превышение уровня пыли в воздухе Мариуполя в 10 раз

Вчера, 15:13

Житель Донецкой области получил в Тернополе 15 лет тюрьмы за участие в боях на стороне «ЛНР»

Новости Украины:

Сегодня, 14:27

ФК "Днепр" прекращает существование как профессиональный клуб

Сегодня, 14:16

ВР приняла закон об антикоррупционном суде

Сегодня, 13:32

Депутат Савченко подала в суд на Верховую Раду

Сегодня, 12:59

Кольченко перестал голодать по состоянию здоровья

Сегодня, 11:35

В Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции

Сегодня, 10:13

Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Сегодня, 09:59

Умерла Кира Муратова

Вчера, 19:54

Сенцов призвал находящихся на свободе не объявлять голодовку в его поддержку

Вчера, 16:44

Правоохранители расследуют 23 дела за преследования журналистов в Крыму

Вчера, 13:16

Украинский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2018

Вчера, 12:48

Сестра Сенцова надеется на поддержку Трампа и Меркель в освобождении политзаключенного

Вчера, 11:50

Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели продолжают ликвидацию очагов возгорания

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 