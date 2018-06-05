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Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Сегодня, 10:13 citynews.net.ua | Напечатать

Совбез ООН осудил обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав стороны к имплементации Минских соглашений.

Об этом говорится в принятом в среду, 6 июня, заявлении председателя СБ ООН, передает Укринформ.

«Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины», - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что это оказывает существенное влияние на безопасность гражданского населения.

«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями, повлекшее трагические смерти, в том числе среди мирных жителей», - отмечается в заявлении.

В этой связи Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого оружия в соответствии с Минскими соглашениями.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить усилия гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах. Совет Безопасности ООН также выразил полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвал все стороны содействовать ее работе.

«Совет Безопасности напоминает о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркивает необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила пакет мер по имплементации Минских соглашений, и призывает все стороны вновь поддержать мирный процесс и осуществить все мероприятия, согласованные в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы, чтобы достичь немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений», - отмечается в заявлении.

В последнем пункте СБ ООН подтвердила «полную поддержку» резолюции 2166 (2014) по сбитому авиалайнеру Малазийских авиалиний рейса MH17.

Заявление председателя Совета Безопасности ООН является официальным документом, наделенным всеми соответствующими полномочиями. Оно утверждается на основании консенсуса, то есть без возможности применения права вето постоянными членами Совбеза. И хотя в отличие от резолюции СБ ООН, этот документ не является обязательным к исполнению, на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.


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