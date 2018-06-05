На КПВВ «Станица Луганская» изъята партия мужской одежды почти на 34 тыс. грн

Вчера, 6 июня 2018 года, сотрудники спецподразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил, на КПВВ «Станица Луганская» выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения операции объединенных сил.

Так, во время несения службы налоговики утром остановили женщину, которая направлялась из Станицы Луганской в г. Луганск, для проверки ее ручной клади и багажа. По результатам осмотра выявлено 96 мужских рубашек, 53 ремня и 4 галстука «бабочка», которые она приобрела в г. Харьков. Стоимость товара согласно накладным составляет 33 тыс. 636 грн.

Установлено, что это – жительница г.Стаханов, которая зарегистрирована предпринимателем на временно неподконтрольной территории так называемой «ЛНР».

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. ТМЦ изъяты до принятия решения судом.