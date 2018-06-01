В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, сегодня в течение дня, 6 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 6 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки потерь у наших войск нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики на Донбассе в течение дня 7 раз нарушали режим прекращения огня, в частности на Донецком и Мариупольском направлениях. Так, под обстрел попали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутово, Павлополь и Широкино, Опытное.

"Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.