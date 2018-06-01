В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. Как установили правоохранители, житель Мариуполя в 2014 году присоединился к незаконных вооруженных формирований, где занимал "должность" разведчика.

"Находясь в составе минометного расчета террористов злоумышленник принимал участие в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции", - отметили в СБУ. Сообщается, что мужчина решил покинуть ряды бандформирования, когда стал свидетелем многочисленных преступлений против гражданского населения и мародерства со стороны террористов. Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинской власти территории.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - сообщили в СБУ.