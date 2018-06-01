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Житель Донецкой области получил в Тернополе 15 лет тюрьмы за участие в боях на стороне «ЛНР»

Сегодня, 15:13 citynews.net.ua | Напечатать

По материалам Службы безопасности Украины в Тернополе заочно приговорен один из руководителей террористической организации "ЛНР", передает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что житель Донетчины в апреле 2016 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где был назначен на "должность" так называемого начальника штаба "батальона территориальной обороны народной милиции". Возглавляемая злоумышленником группировка принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.


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