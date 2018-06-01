Луганская полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка

Сегодня, в Новопсковский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в поселке Новопсков в результате несчастного случая умер 8-летний ребенок.

По информации Новопсковского отдела полиции, выездом на место происшествия полицейские установили, что на территории частного предприятия по улице Украинской пгт. Новопсков дети, ожидая отца, играли в открытой машине.

6-летняя девочка случайно включила переднюю передачу, что привело к самопроизвольному движению автомобиля. В результате, двигаясь задним ходом, автомобиль прижал 8-летнего мальчика к трактору, который стоял позади автомобиля. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте.

Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.