Меловские полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего парня и вернули его родителям

Вчера, в 16 часов в Миловский отдел полиции обратился взволнованный мужчина и сообщил о том, что его 12-летний сын, который приехал из интерната к родителям, еще утром ушел гулять и не дает о себе знать.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вместе с ювенальной превенцией в течение двух часов разыскивали парня. И нашли его - он все это время находился у своего товарища.

Парень жертвой преступления не стал. С ним проведена разъяснительная беседа.