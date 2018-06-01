Полицейские Старобельщины изъяли у пьяной матери младенца и увезли в больницу

Сегодня, 5 июня, инспекторами ювенальной превенции сектора превенции Старобельского отдела полиции совместно с работниками службы по делам детей Старобельской РГА была посещена семья 23-летней местной жительницы, которая находится на учете службы по делам детей. Эта молодая мама уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По информации Старобельского отдела полиции, сотрудникам рабочей группы долго не удавалось попасть в помещение дома, потому что никто не открывал дверь, хотя с середины помещения было слышно громкий крик маленького ребенка.

Рабочая группа вынуждена была вызвать на помощь работников ГСЧС с помощью которых двери были открыты и рабочая группа вошла в помещение.

В квартире было очень грязно, любой запас продовольствия отсутствовал, молодая мама находилась в состоянии алкогольного опьянения. Младенец - мальчик, которому еще нет и годика, очень громко кричал.

Учитывая все эти обстоятельства, сотрудниками группы был решен вопрос об изъятии ребенка у матери и направления его в детское отделение Старобельской больницы. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении женщины, которая небрежно относилась к своему ребенку, решается вопрос о лишении ее родительских обязанностей.