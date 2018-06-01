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В Луганской области успешно прошло ВНО по биологии и английскому языку

Сегодня, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области прошло ВНО по биологии, в котором приняли участие 1479 человек, и английскому языку, в котором участвовали 1335 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

4 июня в Луганской области произошло внешнее независимое оценивание по биологии. В 6 пунктах Северодонецка и Старобельска к проведению ВНО были привлечены 277 педагогических работников.

Из 1640 зарегистрированных лиц на пункты тестирования пришли 1479 участников внешнего независимого оценивания (90,2% от общего количества).

Нарушений со стороны персонала и участников ВНО не зафиксировано.

Согласно информации всех региональных центров оценивания качества образования, всего в Украине в тестировании приняли участие 76 579 человек, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных. 9 участников ВНО в Украине не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, еще 10 – из-за отсутствия документа, предусмотренного правилами допуска. Проведение ВНО в пунктах тестирования обеспечивал 13 831 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 44 общественных наблюдателя и 2 представителя средств массовой информации.

Кроме того, на Луганщине состоялось ВНО по английскому языку. Внешнее независимое оценивание знаний выпускников по английскому языку прошло в 6 пунктах проведения ВНО в Северодонецке и Старобельске. В этих городах созданы 4 и 2 таких пункта соответственно. К проведению ВНО были привлечены 244 педагогических работника.

Из 1433 зарегистрированных лиц на пункты тестирования пришли 1335 участников внешнего независимого оценивания (93,2% от числа зарегистрированных).

В целом по стране, согласно оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по английскому языку приняли 83 990 человек, что составляет 94% от общего количества зарегистрированных. 10 человек не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, 17 – из-за отсутствия одного из обязательных документов. Проведение ВНО в пунктах тестирования обеспечивали 15 005 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 74 общественных наблюдателя и 8 представителей средств массовой информации.


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