В ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подвергся обстрелу неподалеку от Тепличного под Луганском (неподконтролен украинским властям).

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Отмечается, что 3 июня во время осуществления полета беспилотного летательного мини-аппарата члены патруля ОБСЕ слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия в 400 метрах к востоку от своего местонахождения. По оценке наблюдателей ОБСЕ, огонь был направлен на беспилотник. Наблюдатели приземлили беспилотный аппарат и покинули этот район.