Налоговики остановили гражданина, который пытался перенести в Луганск большую партию батареек

Вчера, 4 июня 2018 года, сотрудники спецподразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил, во время несения службы на КПВВ «Станица Луганская» выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения операции объединенных сил.

Об єтом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, при осмотре ручной клади и багажа 23-летнего жителя пгт Станица Луганская, который следовал из Станицы в г.Луганск, налоговики предупредили попытку переправить через линию разграничения почти 6,7 тыс. батареек питания, себестоимость которых составляет 102,4 тыс. грн.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия решения судом.