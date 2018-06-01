В Лисичанске в частном доме произошел взрыв

В Лисичанске в одном из частных домов города произошёл взрыв. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По информации ведомства, в 07:46 утра было получено сообщение о взрыве на улице генерала Потапенко. По данному адресу немедленно выехала полиция, сотрудники прокуратуры и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за взрыва серьёзно пострадали владельцы дома 58-летний мужчина и его 56-летняя жена получили ожоги. Оба были госпитализированы в реанимацинном отделении больницы города.