В Лисичанске в частном доме произошел взрыв

В Лисичанске в частном доме произошел взрывВчера, 17:47
В Лисичанске в одном из частных домов города произошёл взрыв.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
По информации ведомства, в 07:46 утра было получено сообщение о взрыве на улице генерала Потапенко. По данному адресу немедленно выехала полиция, сотрудники прокуратуры и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за взрыва серьёзно пострадали владельцы дома 58-летний мужчина и его 56-летняя жена получили ожоги. Оба были госпитализированы в реанимацинном отделении больницы города.
На данный момент причиной взрыва называют утечку газа из-за неисправности газового котла. Однако полиция и сотрудники ГСЧС продолжают расследование.