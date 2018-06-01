В Кремле прокомментировали вопрос обмена 23 россиян на украинских заложников

Вопросом обмена 23 осужденных в Украине россиян на украинских граждан, удерживаемых в РФ, будет заниматься специальная рабочая группа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос, вы знаете, что есть специальная рабочая группа… И также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук (представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук, - ред.). О ком именно идет речь и так далее - это уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках рабочей группы имеющейся. Пока так голословно ничего вам сказать не могу", - заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности такого обмена.