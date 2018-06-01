На Донбассе находятся почти 200 объектов, которые несут экологическую угрозу

На территории Донбасса находятся почти 200 объектов, которые несут экологическую угрозу. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет РБК-Украина.

В частности, речь идет об экологических рисках, среди которых названы и затопления шахт, и загрязнение почв, связанное с использованием оружия, а также химическое загрязнение вод.

Так, в перечень потенциально опасных попало почти 200 объектов и на подконтрольной правительству территории и на оккупированных участках. В отчете идет речь о заводах, очистных сооружениях, водоканалах, насосных и фильтровальных станциях, шахтах.

"Почти 200 объектов несут угрозу для Донбасса. Шахта Юнком... Прогнозировать сейчас крайне сложно. Если они будут откачивать воду, то радиация может попасть даже в Азовское море. У нас сейчас отсутствует доступ туда. В ООН в ходе последнего заседания представитель поднял вопрос о ситуации на Донбассе", - сообщил он. Кроме того, на территории Донецкой области находятся камера подземного атомного взрыва шахты "Юнком" и 1300 терриконов, которые также составляют значительную экологическую угрозу всему региону в случае ненадлежащей эксплуатации.