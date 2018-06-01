«ЛНР» переводит пограничные переходы с РФ на усиленный режим работы

Международные автомобильные пункты пропуска на неконтролируемом участке украинской границы с Россией «ЛНР» переводит на усиленный режим работы.

Об этом сообщили в «таможенном комитете ЛНР».

«Международные автомобильные пункты пропуска на границе с Россией не прекращают деятельность на время проведения Чемпионата мира по футболу. Наоборот таможенные посты переходят на усиленный режим работы для увеличения пропускной способности», – говорится в сообщении.