В Кременной мужчина нашел минометную мину в яме на улице

Боеприпас обнаружен в яме в городе Кременная.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в Кременской отдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что в яме по улице Харьковская города Кременная он обнаружил минометную мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны.

Обезвреживание специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области запланировано на 1 июня. Охрана места происшествия осуществляется работниками Кременского отдела полиции. Данный факт зарегистрирован.