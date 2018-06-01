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В РФ заговорили о возобновлении работы своих офицеров в составе СЦКК

Сегодня, 18:26 citynews.net.ua | Напечатать

Чтобы российские офицеры снова приступили к работе в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), должны быть выполнены несколько условий со стороны Украины. Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, цитирует его слова пресс-служба МИД РФ.

«Еще до отзыва российских военнослужащих из состава СЦКК мы неоднократно по различным каналам обращали внимание украинской стороны на необходимость обеспечения Киевом достойных условий выполнения нашими офицерами поставленных задач. Речь шла прежде всего об их безопасности, уважительном человеческом отношении к ним, непрепятствовании работе», – заявил он.

«В Киеве делали вид, что ничего не слышат. Более того, там приняли ряд законодательных актов, которые еще больше затруднили работу российских военных в СЦКК. Был ужесточен режим въезда и пребывания на территории Украины российских граждан, Россию законодательно провозгласили "страной-агрессором" и т. д. В таких условиях мы были вынуждены принять решение об отзыве наших офицеров из СЦКК», – продолжил Карасин.

По его словам, в ответ на просьбы международных партнеров, в том числе из ОБСЕ, Россия готова вернуть своих офицеров для работы на Донбассе в составе СЦКК. «Но при определенных условиях: законодательное закрепление на Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в Минской Контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы», – сказал он.

«Необходимым видится и возвращение в состав СЦКК представителей республик Донбасса, уже принимавших участие в его работе ранее. Эти меры способствовали бы повышению эффективности СЦКК, основная задача которого – содействовать соблюдению режима прекращения огня в Донбассе», – добавил Карасин.


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