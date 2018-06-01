Только 9% украинцев готовы доверить формирование Антикоррупционного суда местным судьям

47% украинцев готовы поручить формирование Антикоррупционного суда представителям антикоррупционных общественных организаций. 38% опрошенных считают, что к процессу создания Суда должны присоединиться эксперты из западных стран. Лишь 9% украинцев готовы поручить формирование Антикоррупционного Суда судьям от органов местного самоуправления. Такие данные общенационального опроса представила в Украинском кризисном медиа-центре Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

83% респондентов считают борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, 50% – полностью провальной. Активными «борцами» с коррупцией украинцы считают СМИ (26%), антикоррупционные ОО (18%), Национальное антикоррупционное бюро Украины (11%). 79% респондентов негативно оценили антикоррупционную деятельность судов. «Пока не будет приговоров – люди не будут видеть эффективности борьбы с коррупцией. Как бы эффективно не работала и прокуратура, и полиция, и НАБУ, и САП – пока не будут «сажать», люди не будут считать, что ведется эффективная борьба с коррупцией», – подчеркнула Ирина Бекешкина.

Несмотря на партийные предпочтения населения, украинцы готовы поручить формирование Антикоррупционного Суда независимым западным экспертам. 41,5% сторонников партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» считают, что к созданию суда должны присоединиться эксперты из западных стран. «В то же время, представители этой политической силы и Администрации Президента всячески делают так, чтобы нивелировать роль международных экспертов, не говоря уже о том, что они фактически инициировали исключение Общественного совета добродетели из процесса отбора судей Антикоррупционного суда, подав от имени Президента законопроект, который не предусматривает участие этого института», – отметил Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Ukraine.

Некоторые представители власти убеждают население в том, что участие западных экспертов в формирование Антикоррупционного Суда ограничивает суверенитет Украины. «В подборе других антикоррупционных органов – руководителя НАБУ, прокуроров САП – участвовали международные эксперты, и это дало свои плоды. Это прекрасно понимает политическая власть и поэтому не хочет отдавать эти рычаги влияния», – подчеркнул Михаил Жернаков, директор Фонда DEJURE.

«Я надеюсь, что все же будет принято политическое решение создать этот суд, но после этого начнется решающая борьба. Борьба за имплементацию, за то, чтобы политические силы не привлекли туда своих кандидатов, своих претендентов, которые будут «послушными», – подытожил Роман Куйбида, заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ.