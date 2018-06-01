Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен

Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Указом, в частности, вводится "в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Подчеркнем, что до этого для получения украинского гражданство иностранец должен был предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.