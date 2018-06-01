Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен

Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзаменСегодня, 16:08
Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Указом, в частности, вводится "в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".
Подчеркнем, что до этого для получения украинского гражданство иностранец должен был предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.
Отметим, что в течение двух месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.