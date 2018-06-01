На Донбассе пытались украсть 137 метров рельсов

31 мая в 11:00 на перегоне Попасная - Деконская регионального филиала «Донецкая железная дорога» сотрудники военизированной охраны совместно с сотрудниками службы безопасности ОАО «Укрзализныця» и представителями Национальной полиции задержали группу злоумышленников из 8 человек, которые пытались украсть 137 метров погонных рельсов марки Р-65.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

На перегоне, на котором злоумышленники пытались совершить кражу, движение поездов не осуществляется с 2009 года. Воры с помощью автомобиля «Урал-длинномер», двух тракторов-экскаваторов и автомобиля «Нива», в котором находилось газорежущее оборудование, осуществляли кражу более 137 м рельсового полотна.

Кроме этого, злоумышленники украли 44 накладки, 125 подложек, 625 костылей и 108 болтов стыковых. Общая сумма ущерба, нанесенного железной дороге, составила более 326 тыс. грн.

Все злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и переданы в Попаснянский отдел полиции. Информация по данному факту внесена в единый реестр досудебных расследований. Следствие ведется.