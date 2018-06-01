Парламенты Западной Европы до сих пор не отреагировали на голодовку политзаключенных в РФ, - Геращенко

Международные институты, парламенты и правительства стран Западной Европы до сих пор не отреагировали на голодовку украинских политзаключенных в России.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба ВР.

"Геращенко поблагодарила правозащитные организации, представителей украинской диаспоры за рубежом за митинги в поддержку освобождения Олега Сенцова и других политзаключенных и заложников, однако отметила, что до сих пор нет реакции на голодовку украинцев со стороны международных институтов, парламентов и правительств стран Западной Европы", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина призывает международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения украинских политзаключенных. Вчера незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.