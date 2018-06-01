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В Днепропетровской больнице от ранений умерли двое военных

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова от полученных на Донбассе ранений умерли двое украинских военных.

Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА и волонтер Татьяна Губа.

"Сегодня (31 мая, - ред.) в областной больнице Мечникова остановились сердца наших героев. Юрий Довганик, 47 лет. Получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, 24 бригада. Константин Гранов, 34 года. Получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая, 92 бригада", - сообщила Губа.


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