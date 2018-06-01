В Днепропетровской больнице от ранений умерли двое военных

В Днепропетровской больнице от ранений умерли двое военныхСегодня, 12:55
В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова от полученных на Донбассе ранений умерли двое украинских военных.
Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА и волонтер Татьяна Губа.
"Сегодня (31 мая, - ред.) в областной больнице Мечникова остановились сердца наших героев. Юрий Довганик, 47 лет. Получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, 24 бригада. Константин Гранов, 34 года. Получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая, 92 бригада", - сообщила Губа.