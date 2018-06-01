Президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины не будут авантюрно наступать на Донбассе. Об этом он сказал во время своего визита в Ивано-Франковскую область в четверг, - сообщает его пресс-служба.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми. Крайности относительно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, которое потребует жизней миллионов украинских героев. И вторая идея - капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент - ни клочка украинской земли мы не отдадим никому", - подчеркнул глава государства во время выступления на празднике последнего звонка в Ямницком лицее.

Президент подчеркнул, что мир не означает сдать украинскую землю российском врагу и агрессору. "Мир означает вернуть украинский флаг и украинский суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и незаконно аннексированного Крыма", - добавил Петр Порошенко, отметив, что первым шагом к миру является решение Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Востоке Украины.

"Почему это так важно? Как только приходят на наше приглашение миротворцы со всего мира, то российские оккупационные войска уходят из Украины. И дальше нам не нужно никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро найдем общий язык. Если бы только не было государства-агрессора", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что сейчас Министр иностранных дел Павел Климкин находится в США на заседании Совета безопасности ООН.