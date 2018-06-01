» » Порошенко исключил "авантюрное наступление" на Донбассе

Порошенко исключил "авантюрное наступление" на Донбассе

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины не будут авантюрно наступать на Донбассе. Об этом он сказал во время своего визита в Ивано-Франковскую область в четверг, - сообщает его пресс-служба. 

"Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми.  Крайности относительно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, которое потребует жизней миллионов украинских героев. И вторая идея - капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент - ни клочка украинской земли мы не отдадим никому", - подчеркнул глава государства во время выступления на празднике последнего звонка в Ямницком лицее.

Президент подчеркнул, что мир не означает сдать украинскую землю российском врагу и агрессору. "Мир означает вернуть украинский флаг и украинский суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и незаконно аннексированного Крыма", - добавил Петр Порошенко, отметив, что первым шагом к миру является решение Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Востоке Украины. 

"Почему это так важно? Как только приходят на наше приглашение миротворцы со всего мира, то российские оккупационные войска уходят из Украины. И дальше нам не нужно никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро найдем общий язык. Если бы только не было государства-агрессора", - подчеркнул президент. 

Глава государства отметил, что сейчас Министр иностранных дел Павел Климкин находится в США на заседании Совета безопасности ООН.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:55

В Днепропетровской больнице от ранений умерли двое военных

Сегодня, 11:50

Порошенко исключил "авантюрное наступление" на Донбассе

Сегодня, 10:45

Военные привезли в Тошковку лекарства для детей

Сегодня, 10:14

КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работы

Сегодня, 09:00

«Укрзализныца» предупреждает о возможных проблемах с онлайн-продажей билетов

Сегодня, 08:42

Ситуация в зоне операции Объединенных сил остается сложной

Вчера, 18:40

В Минсоцполитики уточнили, кто сможет претендовать на субсидии

Вчера, 15:49

Совет НАТО-Россия обсудил ситуацию в Украине

Вчера, 15:45

МИД Украины требует допустить консула к Кольченко

Вчера, 14:34

Порошенко объявил десятилетие украинского языка

Вчера, 13:30

Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей

Вчера, 12:55

СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка

Новости Украины:

Сегодня, 10:04

В Одессе депутаты Таировской громады просят Порошенко о помощи

Сегодня, 09:00

В Украине открыли третий пункт временного пребывания иностранцев

Сегодня, 08:42

Ситуация в зоне операции Объединенных сил остается сложной

Вчера, 18:40

В Минсоцполитики уточнили, кто сможет претендовать на субсидии

Вчера, 15:49

Совет НАТО-Россия обсудил ситуацию в Украине

Вчера, 15:45

МИД Украины требует допустить консула к Кольченко

Вчера, 14:31

"Укрзализныця" планирует реконструировать станцию Белгород-Днестровский

Вчера, 13:54

Боевики сменили тактику боев за подконтрольный Украине поселок Пивденное

Вчера, 13:50

Узник Кремля Кольченко объявил голодовку с требованием освобождения Сенцова

Вчера, 13:33

В поселке на Донетчине зафиксировали трехкратное превышение содержания аммиака в воздухе

Вчера, 12:52

Заместителя командира боевиков "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

Вчера, 11:56

На ВНО в магистратуру зарегистрировались свыше 25 тыс. поступающих

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 