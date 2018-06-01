КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работы

КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работыСегодня, 10:14
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в пятницу, первого июня, перешли на летний режим работы.
Об этом сообщает Операция объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.
"Вниманию граждан! 1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы.
С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), действующих на линии столкновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - отмечается в сообщении.