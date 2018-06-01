КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работы

Об этом сообщает Операция объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), действующих на линии столкновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - отмечается в сообщении.