Ситуация в зоне операции Объединенных сил остается сложной

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Сообщается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. За сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе Новотошковского. На Донецком направлении - в районах Новоселовки и Каменки, на Мариупольском - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное. "За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет", - говорится в сообщении.