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СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

 В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали с помощью аэрофотосъемки расположение более 100 танков.

 Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. Сообщается, что танки находятся в нескольких десятках километров от оккупированных Луганска и Донецка.

 Согласно информации ОБСЕ, 26 мая аэрофотосъемка показала наличие 57 танков примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового; 34 танка около Круглика; 19 танков, восемь самоходных минометов (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) около Мирного; 13 танков вблизи Шимшиновки; восемь танков и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска; а также 24 резервуара и четыре ракетно-космических комплекса типа "земля-воздух" вблизи Бугаевки. 

Кроме того, 27 мая дальний беспилотник СММ зафиксировал 34 танка примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового; девять самоходных гаубиц, семь буксируемых гаубиц, семь танков и четыре ракеты класса "земля-воздух" 6 км к юго-востоку от Миусинска; а также 21 танк, 12 буксируемых гаубиц, восемь самоходных гаубиц, шесть противотанковых орудий и 15 вблизи Мирного.


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