Медикам в Горловке запретили давать информацию ОБСЕ без разрешения боевиков

Медикам в Горловке запретили давать информацию о жертвах среди жителей города наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ без разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Медицинский персонал больницы в Горловке сообщил СMM, что они не могут предоставить никакой информации о жертвах среди гражданского населения без письменного разрешения членов вооруженных формирований в Донецке», - говорится в отчете.

Ранее боевики не позволили патрулю СММ ОБСЕ посетить приграничный район вблизи населенного пункта Леоново Луганской области, склад отведенного тяжелого вооружения и территорию вблизи Пикуз Донецкой области, где миссия планировала установить камеру для мониторинга боевой активности.