РФ снова отказалась обменять 23 россиян на украинских политзаключенных

Российская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске снова отвергла предложение Украины передать 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ, до начала Чемпионата мира по футболу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Я в гуманитарной группе и наши представители в ТКГ задали прямой и очевидный вопрос россиянам: каков ответ РФ на инициативу Украины о передаче 23 осужденных россиян для освобождения украинцев в тюрьмах РФ. Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля», – написала она.

«Позиция россиян феерическая (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и русских – в украинских. А «республики» включают этих русских в список, так как они им «помогали воевать» и жили на Донбассе до 14 года... Пришлось задать уточняющий вопрос: означает ли это, что РФ «своих бросает» и фактически отказывается от защиты своих граждан? Ответа нет», – подчеркнула она.

Геращенко также сообщила, что украинская сторона в очередной раз настаивала, чтобы МККК немедленно получил доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ к украинским политзаключенным. «Мы настаивали включить эту норму в заявление гуманитарной группы, но Россия категорически против», – отметила она.

По словам Геращенко, учитывая тот факт, что МККК ни разу не имел доступа к заложникам и политзаключенным, она официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фришу с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях и навестить всех наших военных, гражданских, в том числе журналиста Станислава Асеева.