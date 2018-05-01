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В Станице-Луганской определились, кому из переселенцев восстановят соцвыплаты и пенсии

Сегодня, 18:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице-Луганской состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Так, 23 мая 2018 года комиссия рассмотрела 382 актов обследования материально-бытовых условий семьи по результатам проведенных проверок.

Согласно им было решено: назначить (восстановить) социальные выплаты 329 ВПЛ, в том числе 212 – в виде пенсии.

При возникновении вопросов по предоставлению государственных социальных выплат необходимо обращаться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по адресу: ул. 1 Мая, 33. Телефон для консультаций и предварительной записи на прием (06472) 31 3 45.


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