Великобритания в ООН призвала объявить новое бессрочное перемирие на Донбассе

Постоянное представительство Великобритании при ООН призывает Трехстороннюю контактную группу по Донбассу принять на заседании в Минске решение и объявить о начале нового бессрочного перемирия на востоке Украины со среды, 30 мая. С таким предложением на заседании Совета безопасности ООН выступила постоянный представитель Великобритании при организации Карен Пирс, передает ZN.UA.

«Ухудшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донецкой области подчеркивает полный провал последнего обновления обязательств относительно режима прекращения огня... Могу ли я снова настойчиво призывать все вовлеченные стороны возобновить обязательства в отношении режима прекращения огня на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 30 мая», — подчеркнула дипломат в ходе выступления в Нью-Йорке.

«Несмотря на согласование (режима прекращения огня — ред.) Трехсторонней контактной группой 26 марта, прошло только 10 минут с того момента, как управляемые Россией силы совершили обстрел Авдеевки. И они это сделали из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями», — добавила Пирс.

По мнению постпреда Британии при ООН, такое поведение боевиков свидетельствует о полном пренебрежении ими режимом прекращения огня на Донбассе и нежелании участвовать в улучшении ситуации с безопасностью мирных жителей региона.

По данным ОБСЕ, с начала 2018 года в результате обстрелов по обе стороны линии разграничения на Донбассе погибли 107 мирных жителей.