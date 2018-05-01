МВД опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко

МВД опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоСегодня, 11:51
Министерство внутренних дел Украины опубликовало фоторобот на человека, которого подозревают в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
В описании говорится, что это мужчина 40-45 лет, среднего телосложения, ростом около 175-180 см, с седой бородой.
Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая на пороге собственной квартиры в Киеве.
Полиция заявила, что считает основной версией убийства журналиста его профессиональную деятельность, также рассматривается связь преступления с «гражданской позицией» Бабченко.