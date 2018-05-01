Сотрудники Госфискальной службы вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими в селе Лобачево Новоайдарского района остановили "ВАЗ 2102", передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили большое количество гербицидов. Это химические препараты, которые применяются для уничтожения нежелательной растительности.

Выяснилось, что водитель, житель села Лобачево, пытался доставить их на временно неподконтрольную территорию Украины с использованием незаконной переправы через реку Северский Донец возле села Лопаскино.

По результатам проведенных мероприятий изъято 118 упаковок гербицидов на общую сумму 10 тысяч гривен. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлен на рассмотрение в суд.