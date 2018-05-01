Следком РФ завел дело из-за убийства Бабченко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщается на сайте следкома.

«Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан», - говорится в сообщении.

За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. «Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», - заявили в Москве.