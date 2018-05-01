На российского журналиста Аркадия Бабченко совершено покушение

Сегодня неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. Об этом сообщил журналист Айдер Муджабаев в Facebook.

В начсоящее время Аркадий Бабченко госпитализирован с рарением.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Отвезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.

Военный журналист Аркадий Бабченко вынужден был покинуть Россию из-за угроз его жизни после критических статей о режиме Путина и войнах, которые развязывало правительство РФ. Некоторое время жил в Чехии, но последние месяцы провел в Киеве.