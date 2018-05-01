На Луганщине появился социальный автобус

Сегодня, 29 мая, в Луганской области социальный автобус для мирных жителей совершил свой первый рейс.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine).

Маршрут автобуса: село Старый Айдар – село Геевка – город Счастье – село Геевка – село Старый Айдар.

«28 человек из этих двух сел стали пассажирами первого рейса в Счастье, где могли получить социальные, медицинские, административные и другие жизненно необходимые услуги», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем автобус будет курсировать этим рейсом 1 раз в неделю – во вторник.

Отправление автобуса из начального пункта маршрута – села Айдар в 06:00. Отправление автобуса из конечного пункта маршрута – города Счастье – 11:00.

В организации добавляют, что бесплатные перевозки возможны в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины».