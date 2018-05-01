Порошенко и Штайнмайер призвали освободить украинских узников Кремля

Президент Украины Петр Порошенко и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвали освободить украинских заключенных в России, а также в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом Порошенко написал в Твиттере.

"Вместе с президентом Республики Германия подчеркиваем необходимость как можно скорее освободить наших военных, активистов и волонтеров, содержащихся на оккупированной территории, а также политических заключенных в Крыму и в тюрьмах РФ. В частности Сенцова, Сущенко, Балуха и других", - отметил глава государства.