Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи на миллиард евро

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро. Об этом сообщается на сайте совета ЕС, - пишет "Левый берег".

Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента. Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.

Как сообщалось ранее, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.