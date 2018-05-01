На Донбассе ликвидировали четырех снайперов боевиков

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в минувшие сутки было ликвидировано четырех снайперов боевиков.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС. Отмечается, что противник несколько уменьшил применения тяжелого вооружения, и одновременно увеличил интенсивность ведения снайперского огня.

"Объединенными силами безотлагательно приняты контр снайперские мероприятия. Так, в течение минувших суток была приостановлена деятельность двух снайперских пар противника, действовавших на Мариупольском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

Также известно, что противник пытался уничтожить опорный пункт Объединенных сил на подступах к Марьинке. Украинские военнослужащие трижды отражали атаки.