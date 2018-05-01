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По факту гибели 15-летней девочки от обстрелов на Донбассе открыто уголовное производство

Сегодня, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с обстрелами боевиками поселка Железный на Донбассе, в результате которых погибла 15-летняя девочка, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, обстрелы поселка Железное состоялись 28 мая 2018 года утром. Того же дня боевики обстреляли пункт Пивденне.

"Около 12 часов, прикрываясь жилыми кварталами Горловки вели обстрелы из міномету по поселку Железное, в результате чего погиб 15-летний ребенок. Около 15-ти часов террористы открыли огонь по населенному пункту Пивденне, нанеся осколочных ранений мирному жителю", - сообщили в штабе. Следовательно, по фактам обстрелов мирных населенных пунктов боевиками войсками открыты уголовные производства


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