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Военные ежегодно совершают около 20 тысяч преступлений

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о том, что военнослужащими ежегодно совершается около 20 тысяч преступлений. Об этом он заявил в ходе брифинга, посвященного вопросам системы военной юстиции и перспективам ее реформирования в Украине в Харькове, сообщает 112 Украина.

Матиос отметил, что с апреля 2014 года резко возрос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих.

«Общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов, превышало более 20 тыс. дел ежегодно, то есть более 20 тыс. преступлений, совершенных военными, и колебалось в среднем с 24 тыс. до 20 тыс. 300 дел в разные периоды», - сообщил главный военный прокурор.

По его данным, по состоянию на текущий момент военными следователями за 5 неполных месяцев расследуется почти 5 тыс. 200 военных преступлений, совершенных в этот период.

«Только за 5 месяцев этого года совершено 5 тыс. 179 преступлений, которые зарегистрированы в производство. За 4 месяца предыдущего года таких преступлений было почти 7,5 тыс», - отметил Матиос.

В Главной военной прокуратуре сообщают, что за весь период военными прокуратурами в ЕРДР зарегистрировано 27 тыс. 200 уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тыс. военнослужащих, что является четвертой частью армии.

Наиболее распространенными среди них остаются самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службе, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений, нарушение отношения с оружием, уклонение от военной службы другим способом, превышение служебных полномочий.


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