В Будапеште автобус из Украины попал в ДТП: 27 пострадавших

Двухэтажный туристический автобус из Украины вечером 28 мая попал в ДТП в Будапеште, в результате аварии десятки людей пострадали. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

В 18-м районе венгерской столицы автобус, следовавший в аэропорт Ферихедь, на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров. На место аварии прибыли спасатели и пожарные команды. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.

Известно о 27 раненых, среди них 8 - с тяжелыми травмами. Четырех травмированных пожарные вынуждены были доставать из-под обломков. По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей. По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.