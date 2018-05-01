Пункт обогрева (охлаждения) начали устанавливать в районе КПВВ "Майорское" благодаря гуманитарному проекту Международного Комитета Красного Креста в Украине, - сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Начальник группы гражданско-военного сотрудничества Королевской бригады, офицеры группы ГВС Бахмут совместно с представителями МККК, подразделениями разминирования и ООО "БК РИФ" приступили к расчистке и проверке определенного участка на минную безопасность.

Цель проекта - способствовать улучшению процесса пересечения админграницы с временно оккупированными территориями.