Новый этап реализации принципа «единого окна» в Луганской таможне ГФС прошёл успешно

В Луганской таможне ГФС сообщили, что 3 мая 2018 года закончился переходный 90-дневный период, введенный постановлением КМУ от 31.01.2018 №44, который допускал в отдельных местах таможенное оформление (на выбор предприятия) с добровольным применением «единого окна» при прохождении государственных видов контроля товаров.

Использование принципа «единого окна», как обязательной процедуры, в Луганской таможне ГФС начато со 100% показателя таможенного оформления товаров с применением Порядка информационного обмена с использованием электронных средств передачи информации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.05.2016 № 364.

Однако еще в течение всего следующего года для предприятий остается добровольным применение принципа «единого окна» в случаях перемещения товаров транзитом, вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом и при ввозе товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.