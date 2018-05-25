Боевики захватили в плен украинского бойца

Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, об исчезновении которого стало известно 24 мая.

Об этом говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ в Facebook.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится в плену", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики обнародовали видео допроса захваченного в плен бойца, на котором тот утверждает о якобы полном отсутствии российских войск на Донбассе.

"Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью", - говорится в сообщении.