На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения операции Объединенных сил был задержан гражданин Украины при попытке провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобиле Skoda. Во время проверки он пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.