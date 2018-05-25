На КПВВ "Гнутово" пресекли провоз на территорию ОРДЛО оборудования для майнингаСегодня, 19:06
На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения операции Объединенных сил был задержан гражданин Украины при попытке провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В частности, мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобиле Skoda. Во время проверки он пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.