Контрольные пункты въезда-выезда перейдут на летний режим работы с первого июня 2018 года.

Об этом сообщает Операция объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

"Вниманию граждан! 1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы. С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда, действующих на линии столкновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - отмечается в сообщении.

В частности, на летний режим работы будут переведены: дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое"; дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское"; дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка"; дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое"; дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская"