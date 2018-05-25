В оккупированном Луганске мужчина выбросился с 9-этажа с сыном в руках

Вчера, 27 мая, в Луганске на кв. Якира, с 9-го этажа прыгнул мужчина с сыном в руках.

Об этом сообщается в паблике «ЛНР/Хроники дурдома» в соцсети.

«Луганчанин Владимир Буримов, 1975 г.р., покончил жизнь самоубийством, а заодно убил своего сына Витю 2006 г.р., Мужчина состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Ребенок выжил после падения, его с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию, но сегодня утром скончался», - говорится в сообщении.