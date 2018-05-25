В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Донбассе интенсивность боевых действий уменьшилось, боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза.

На Горловском направлении бои продолжаются в районе Светлодарска, Зайцево и Новгородского. На Донецком направлении - вблизи Шахты Бутовки, Красногоровки и Марьинки.

На Мариупольском направлении напряженная ситуация сохраняется в районе Павлополя, Водяного и Широкино. "Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их эвакуировали в госпиталь. В течение текущих суток, 28 мая, потерь нет", - говорится в сообщении.